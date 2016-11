Papai Noel é afastado após dizer a crianças que Hillary Clinton “não ganharia presentes” neste Natal

Um Papai Noel foi afastado do shopping em que trabalhava na Flórida, nos Estados Unidos, após dizer a uma criança que Hillary Clinton, candidata derrotada na eleição presidencial estadunidense, não estava na lista das pessoas que ganhariam presente este ano.

De acordo com as informações da imprensa local, tudo ocorria bem quando dois irmão, um menino de 4 anos e uma menina de 10, sentaram no colo do “bom velhinho” para posar para uma foto. Ao contar para o pequeno que ele estaria na lista dos que ganhariam presente, o Papai Noel afirmou que havia apenas uma pessoa na lista dos “sem presentes”. “Ele disse que era Hillary Clinton e começou a rir”, disse a mãe das crianças.

Eleitora de Clinton, a mulher não gostou da brincadeira. “Estou chateada, porque isso não tem nada a ver com o espírito natalino”, comentou.

