Paparazzi fazem plantão para tentar flagrar William Bonner com outra

William Bonner é a nova sensação do momento para os fotógrafos de celebridades. Os paparazzi estariam fazendo plantão no Rio de Janeiro para conseguir um registro do jornalista com um novo amor.

De acordo com o “Agora S. Paulo”, o clique do âncora do “Jornal Nacional”, da TV Globo, com outra mulher estaria valendo uma bolada.

Caso seja flagrado aos beijos ou de mãos dadas com alguém, a foto do veterano pode valer até R$ 15 mil.

Vale lembrar que rumores dão conta de que Bonner teria engatado um romance com uma médica dermatologista.

Após 26 anos de união, o jornalista e Fátima Bernardes anunciaram a separação em 29 de agosto.

