Paquetá Esportes e Skechers promovem “test drive “ de tênis de corrida no Circuito POA Day Run

A Paquetá Esportes e a Skechers, terceira maior empresa de calçados do mundo, com faturamento de aproximadamente US 4,16 bilhões em 2017, foram novamente patrocinadoras do Poa Day Run.

Nessa edição promoveram um verdadeiro “test drive’ de produtos durante a prova. Os participantes da corrida escolheram e testaram um dos tênis disponíveis no lounge das marcas.E teve mais! A equipe do Instituto Fortius, formada por educadores físicos e fisioterapeutas, realizaram uma avaliação de movimentos para corrida para quem fez o “test drive” da Skechers.



As corridas de rua vem ganhando cada vez mais adeptos e Porto Alegre é uma das capitais com maior número de corredores amadores desse formato. A Paquetá Esportes apóia e incentiva quem está saindo do sedentarismo, sendo essas provas um dos primeiros desafios a serem superados pelas pessoas na evolução do seu treino e criação de novos hábitos.

O Poa Day Run aconteceu no domingo, dia 12, na capital gaúcha.

