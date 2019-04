Paquetá lança campanha da coleção outono/inverno 2019

A campanha outono/inverno 2019 Paquetá, criada pela agência Competence, teve preview com mote “SDDS FRIO” resgatando a saudade de sentir aquele friozinho e de poder usar sapatos e acessórios de inverno.

A coleção mostra as tendências confirmadíssimas da nova estação como animal print, o estilo country urbano, os anos 90 e o militarismo, trazendo como elementos principais os adornos com tachas, maxi fivelas e correntes .

Segundo Caroline Clezar, coordenadora de desenvolvimento de produto da Paquetá, a estampa de oncinha reforça o sucesso das padronagens de pele de animal agora com releituras em estampas de zebras, tigres, snake, entre outros. As botas midi com o cano mais justo no tornozelo e ornamentos de metais também são destaque desta estação, assim como os coturnos estruturados com amarrações e modelagens tratoradas. As estampas em camuflado e os tons de verdes estão bem presentes neste universo.

As peças publicitárias mostram sapatos multimarcas da Paquetá que traduzem as tendências deste outono/inverno através de opções variadas para os consumidores estarem sempre atualizados, respeitando o estilo próprio de cada um.

Os produtos da nova estação já estão nas vitrines da maior rede de calçados do sul do país.

Ficha técnica Paquetá – Outono Inverno/2019

Agência: Competence

Diretor de Criação: Rafael Bohrer

Diretora de Arte: Diecica Ferreira

Redator: Conrado Schnarndorf

Atendimento: Natana Soares, Cristiane Ramos e Ana Cristina Hochscheidt

RTVC: Andres Araújo

Produção Gráfica: Marcelo Aguilar

Arte-Final: Antonio Schneider e Karoline Nunes

Foto: Raul Krebs

Manipulação/ Fechamento: Meca e Impresul

Produtora de vídeo: Comp

Aprovação: Cristina Moisés, Alessandra Monti, Fernanda Schindler

