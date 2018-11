A cristã paquistanesa Asia Bibi foi libertada na noite de quarta-feira (7) e está no país, informou o Ministério das Relações Exteriores à agência de notícias AFP nesta quinta (8). “Ela continua no Paquistão”, afirmou o porta-voz Muhammad Faisal, contrariando as informações da imprensa local de que ela havia deixado o país.