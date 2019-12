Política Para 39% dos brasileiros, a atuação do Supremo é ruim ou péssima, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

O plenário do Supremo é composto por 11 ministros Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil O plenário do Supremo é composto por 11 ministros. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Trinta e nove por cento dos brasileiros reprovam o trabalho do STF (Supremo Tribunal Federal), segundo pesquisa Datafolha. Quatro em cada dez pessoas avaliam a atuação do tribunal como ruim ou péssima.

A taxa dos entrevistados pelo levantamento que reprovam a Corte é o dobro do índice dos que aprovam, avaliando seu desempenho como ótimo ou bom: 19%. Para 38%, o tribunal é regular, e 4% não opinaram.

Pela primeira vez, o Datafolha realizou uma pesquisa de avaliação do STF na mesma escala dos outros Poderes. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas 2.948 pessoas neste mês em 176 municípios brasileiros.

O plenário do Supremo, composto por 11 ministros, esteve no centro das atenções em diversas ocasiões neste ano. A principal delas foi quando julgou as ações que discutiam a constitucionalidade da prisão de condenados em segunda instância. Por seis votos a cinco, o plenário reverteu a jurisprudência até então vigente, o que resultou na soltura do ex-presidente Lula.

