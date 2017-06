Para 81% dos brasileiros, Joesley Batista, um dos donos da JBS/Friboi, deveria ter sido preso, aponta a pesquisa Datafolha

O acordo de colaboração premiada que a PGR (Procuradoria-Geral da República) fechou com os donos da JBS, ao prever multa, mas não a prisão dos delatores, foi mal recebido por 64% da população, mostra a pesquisa Datafolha.

Outros 27% dos entrevistados afirmaram que o Ministério Público agiu bem ao firmar o acordo, por meio do qual os irmãos Joesley e Wesley Batista entregaram supostas provas e nomes sem serem denunciados criminalmente. De acordo com o levantamento, 81% dos brasileiros disseram que os irmãos Batista deveriam ter sido presos pelos crimes que confessaram e 14% acham que não.

Em que pesem as críticas ao acordo em si, o envolvimento direto do presidente Michel Temer (PMDB) nos escândalos de corrupção revelados restou comprovado para 83% da população. Para 6%, o peemedebista não teve participação direta e 11% não souberam dizer. A pesquisa Datafolha foi realizada de 21 a 23 de junho com 2.771 entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Joesley Batista gravou secretamente uma conversa que travou com Temer tarde da noite em março, no Palácio do Jaburu, em um encontro fora da agenda oficial. O áudio, entregue como prova da delação, é uma das bases do pedido de inquérito sobre o presidente que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Temer deve ser denunciado nesta semana sob acusação de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de Justiça. O trecho mais ruidoso da conversa se refere ao deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Janot afirma que, durante o encontro com Joesley, Temer deu aval para a compra do silêncio do ex-congressista. Temer nega.

Ao fechar o acordo com a PGR, os irmãos Batista se comprometeram com o pagamento de R$ 110 milhões cada um. Uma operação cambial bem-sucedida da empresa na sequência da revelação dos áudios despertou ainda mais críticas.

Sem denúncia formal, os delatores não correm risco de serem submetidos a medidas impostas a outros delatores da Operação Lava-Jato como ir para a prisão ou usar tornozeleira eletrônica. Aos irmãos Batista foi permitido que fossem para os Estados Unidos e pudessem manter o controle das empresas do grupo.

Impopular

A delação da JBS colocou Temer no meio da crise política e derrubou ainda mais as suas taxas de popularidade, conforme pesquisa Datafolha publicada neste sábado (24). A parcela da população que considera seu governo bom ou ótimo caiu ao menor patamar registrado nos últimos 28 anos – 7%. Em 1989, em meio à crise da hiperinflação, José Sarney (PMDB) registrou 5%.

A impopularidade de Temer hoje é mais dramática do que a de Dilma Rousseff (PT), sua antecessora, às vésperas de ela sofrer o processo de impeachment. A gestão de Temer é considerada ruim ou péssima por 69% e regular por 23%, diz o Datafolha. Em abril de 2016, a petista tinha 13% de ótimo e bom e 63% de ruim e péssimo.

Diante desse cenário, 76% dos entrevistados acham que Temer deveria renunciar à Presidência; 20% dizem que ele não deveria sair e 4% não souberam opinar. Os entrevistados de idade entre 25 e 34 anos (81%) e os de ensino superior completo (81%) são os grupos mais convictos da necessidade da renúncia do peemedebista.

Apresentada a hipótese de Temer não abrir mão do mandato, o impeachment foi defendido por 81% dos brasileiros. Outros 15% foram contra essa possibilidade e 4% não souberam o que responder. (Folhapress)

