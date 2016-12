Para a Forbes, Vladimir Putin é a personalidade mais poderosa do mundo

Vladimir Putin continua sendo, pelo quarto ano consecutivo, a personalidade mais poderosa do mundo, na frente até mesmo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e da chanceler alemã, Angela Merkel, segundo a classificação de 2016 da revista “Forbes” publicada nesta quarta-feira (14).

“De seu país natal até a Síria, passando pelas eleições americanas, o dirigente russo continua atingindo seus objetivos”, afirma a publicação em relação ao presidente russo de 64 anos.

Já Trump, que ocupa o segundo lugar e substituirá Barack Obama na Casa Branca no final de janeiro, “parece ser impermeável aos escândalos, tem as duas câmaras do Congresso a seu favor e uma fortuna pessoal de milhões”, enfatiza a revista.

Merkel, no poder há 11 anos e candidata a um novo mandato no próximo ano, perde uma posição em relação a 2015 e chega em terceiro lugar.

Ela é a primeira mulher de apenas três que figuram nos primeiros 20 lugares da classificação. A ela se somam Janet Yellen, presidente do Federal Reserve, o banco central dos EUA, em sexto lugar, e a primeira-ministra britânica, Theresa May, que conduz o Brexit (processo de saída do Reino Unido da União Europeia), no posto de número 13.

Depois de Putin, Trump e Merkel, vêm o presidente chinês Xi Jinping e o papa Francisco, em quarto e quinto lugar, respectivamente.

Os dirigentes do setor privado que figuram no mais alto da classificação de 74 personalidades são todos norte-americanos.

O cofundador da Microsoft Bill Gates, primeira fortuna mundial, chega em sétimo lugar, seguido por Larry Page, cofundador da Alphabet (empresa do Google). Em seguida, está o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, em 10° lugar, Jeff Bezos, da Amazon (14°), e o investidor Warren Buffett (15°).

