Para a mídia estrangeira, Bolsonaro permite a livre destruição da Amazônia

A declaração do presidente Jair Bolsonaro de que “a Amazônia é nossa”, feita durante um café da manhã com jornalistas estrangeiros, parece não ter gerado um efeito muito positivo no exterior.

Pelo que se viu no que foi publicado na mídia internacional nos últimos dias, em vez de aceitar passivamente o que o governo está fazendo, a atenção dada ao que se vê como uma crescente destruição da floresta e descuido do Brasil com sua proteção tem sido cada vez maior – e cada vez mais crítica. Analistas chegam a apontar o aumento do desmatamento como uma ameaça ao mundo.

“Sob o líder de extrema-direita do Brasil, as proteções amazônicas são cortadas e as florestas caem”, diz o título de uma reportagem publicada neste domingo (28) pelo jornal americano NYT (New York Times). É um argumento que tem se proliferado em diferentes veículos de mídia em vários idiomas por todo o planeta. Para o resto do mundo, o governo Bolsonaro está permitindo a livre destruição da Amazônia.

“A destruição da Floresta Amazônica no Brasil aumentou rapidamente desde que o novo presidente de extrema-direita do país assumiu e seu governo reduziu os esforços para combater a extração ilegal de madeira, pecuária e mineração”, resume o NYT.

Além da própria floresta, têm sido frequentes as reportagens internacionais que mostram a queda na proteção da população indígena que vive nessas florestas, alvo de ataques mais constantes nos últimos meses.

Uma reportagem publicada pela revista Newsweek diz que o próprio presidente Bolsonaro é visto como responsável pelo aumento do desmatamento e pela redução das proteções à população indígena. A revista também dá enfoque a um ponto que tem ganhado maior atenção na mídia estrangeira: a ideia de que o país pode se aproximar de um ponto sem volta na destruição da floresta.

“Desde que chegou ao poder, há sete meses – com apoio da indústria do agronegócio e da mineração –, Bolsonaro enfraqueceu os órgãos governamentais responsáveis pela proteção da floresta tropical, bem como as regulamentações que cobrem terras indígenas e reservas naturais. A agência de meio ambiente foi efetivamente colocada sob a jurisdição do Ministério da Agricultura, que é dirigido por um lobista da agricultura”, explica.

O tom é parecido com o de uma reportagem publicada pelo jornal El Espectador: “O medo de que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, daria espaço à invasão de terras na Amazônia, extração madeireira e queima tornou-se uma realidade.”

Na China, o site China.org publicou um artigo com críticas ao tratamento dado pelo governo brasileiro à floresta, que chama de “pulmão do mundo”. “A preocupação global está aumentando, enquanto as esperanças estão diminuindo sobre a sobrevivência da floresta amazônica”, diz.

“Desde que o atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, tomou posse em 1º de janeiro de 2019, o lobby ambiental global vem emitindo repetidos sinais de emergência sobre perigos potencialmente graves para o futuro da Amazônia, como resultado das políticas de um presidente eleito em clara agenda anti-ambiental e anti-indígena”, destaca.

A opinião estrangeira também se voltou fortemente contra a posição do presidente contra o monitoramento de desmatamento feito pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Segundo algumas publicações, o governo pretende censurar dados que mostram problemas na sua política de proteção da Amazônia.

Deixe seu comentário: