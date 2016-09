Para a Polícia Federal, havia risco de o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, alvo da Operação Lava-Jato, fugir do Brasil

A PF (Polícia Federal) diz ter identificado o risco de o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega fugir do Brasil entre setembro e outubro deste ano. O petista foi alvo, na semana passada, da 34ª fase da Operação Lava-Jato, que investiga o esquema de corrupção na Petrobras.

Nascido na Itália, Mantega tem dupla cidadania. Investigadores relatam, em conversas reservadas, que Mantega e a sua mulher, Eliane Berger, estavam com passagens compradas para Paris (França) com embarque marcado para o dia seguinte ao da sua detenção, ocorrida na última quinta-feira (22).

Segundo integrantes da PF, após ser alvo de prisão temporária, revogada horas mais tarde pelo juiz Sérgio Moro, Mantega remarcou a viagem para 8 de outubro, com retorno previsto para o dia 15 do mesmo mês. O advogado do ex-ministro, José Roberto Batochio, negou que seu cliente tivesse uma reserva para o dia seguinte à operação, mas confirma que Mantega e a mulher planejavam viajar para Paris em 8 de outubro.

Batochio diz que o casal desistiu da viagem devido ao agravamento da saúde de Eliane, em tratamento para combater um câncer. O advogado de Mantega também rechaça que o petista planejou fugir do País. “Isso é uma sórdida invencionice”, afirmou o defensor.

Entretanto, considerando haver risco de fuga, a PF seguiu monitorando o petista após sua soltura. No início desta semana, a polícia identificou que o ex-ministro petista cancelou a reserva para outubro. De acordo com policiais que participam da investigação, o bilhete comprado garantia ao passageiro a possibilidade de embarcar em qualquer voo em que houvesse vaga – outro ponto rechaçado pela defesa do petista.

Diante do que identificou como plano de Mantega para sair do Brasil, a PF sugeriu informalmente a Moro que apreendesse o passaporte do ex-ministro. Até a tarde de terça-feira (27), porém, não havia medidas cautelares que impeçam o ex-ministro de viajar para o exterior. (Folhapress)

