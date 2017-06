Para a Advocacia-Geral da União, o empresário Joesley Batista está se desfazendo de todos os seus bens no Brasil

Convicta de que o empresário e delator Joesley Batista está se desfazendo de seu patrimônio no Brasil, a AGU (Advocacia-Geral da União) solicitou ao TCU (Tribunal de Contas da União) o bloqueio imediato dos bens do grupo JBS/Friboi e seus proprietários – dentre os quais o próprio Joesley.

De acordo com a petição, a medida tem por objetivo garantir aos cofres públicos um possível ressarcimento por prejuízos decorrentes de práticas ilícitas efetuadas pelo conglomerado empresarial, estimados em pelo menos 850 milhões de reais.

A motivação para o pedido foi reforçada pela manifestação do secretário de Controle Externo do TCU no Estado Rio do Janeiro, Carlos Borges Teixeira, durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na terça-feira, mencionou a existência de indícios de perdas financeiras em operações do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) com a JBS/Friboi.

“Há notícias dando conta de que o referido grupo empresarial estaria em avançado processo de desfazimento de bens no país”, ressaltou Teixeira na ocasião.

A assessoria de imprensa da JBS disse que não irá se manifestar sobre o pedido da AGU, mas voltou a defender a delação premiada de Joesley e de outros seis executivos do grupo, cuja validade foi aprovada nessa quinta-feira pela maioria dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

“A despeito do grande número de informações e provas já entregues, os colaboradores continuam disponíveis para cooperar com a Justiça e, conforme acordo firmado com a Justiça, estão sendo identificadas informações e documentos adicionais como complementos às investigações e que serão entregues no prazo de até 120 dias”, frisou a JBS, por meio de nota.

Depoimento

No fim da tarde de quarta-feira, Joesley Batista deixou na sede da PF (Polícia Federal) em Brasília, após um depoimento que durou quase oito horas. Ele foi interrogado pelos delegados da Operação Bullish, que investiga irregularidades em aportes ao grupo concedidos pelo BNDES.

Investigadores da Operação Greenfield também participaram da oitiva, caso o empresário também comentasse as fraudes envolvendo fundos de pensão.

O depoimento começou às 9h30min e terminou pouco depois das 17h. De acordo com as investigações da Operação Bullish, o banco estatal de fomento teria favorecido o grupo JBS/Friboi – que atua no ramo de processamento de proteína animal – em um esquema que envolveu mais de 8 bilhões de reais, considerando-se todas as operações realizadas. Os valores teriam sido destinados entre 2007 e 2011. O empresário não prestou esclarecimentos formais quando a operação foi deflagrada, no dia 12 de maio, porque estava fora do País.

Seguranças

Durante a oitiva, funcionários da PF notaram no prédio a presença de duas homens, identificadas como seguranças particulares de Joesley. Como estavam armados e circulando pelo local, eles também acabram sendo foram ouvidos pelos agentes federais.

Ambos revelaram atuar como policiais civis do Estado de São Paulo, fato que motivou a instauração de uma medida administrativa sobre a qual também foi ouvido o empresário. Ele poderá ser multado como contratante de serviços particulares da dupla. Os responsáveis pela escolta do empresário foram autuados por exercício irregular da profissão e o caso será comunicado à Corregedoria da Polícia Civil paulista.

Comentários