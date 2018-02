Para advogado, denúncia contra Cristiane Brasil sobre associação ao tráfico de drogas não tem fundamento

O advogado da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), André Miranda, disse que o inquérito que investiga sua cliente por suspeitas de tráfico de drogas e associação para o tráfico durante a campanha eleitoral de 2010 tem como base uma denúncia “apócrifa”, sem fundamentos. “Tudo isso que está sendo falado é de uma denúncia apócrifa e nada disso foi confirmado no inquérito. Nada deu ensejo a um ajuizamento penal. Até uma pessoa que não existe pode ser acusada de alguma coisa”, disse Miranda.

Por meio de nota, a assessoria do deputado estadual Marcus Vinícius (PTB) disse que ele já prestou esclarecimentos sobre uma “denúncia anônima” e alegou “motivações políticas de algum adversário incomodado com a atuação do parlamentar na região”.

À Polícia Civil, Vinicius negou envolvimento com traficantes. Ele admitiu, porém, que, em 2010, esteve em várias comunidades “com o objetivo de fazer campanha política para a reeleição ao cargo de deputado estadual”. Afirmou ainda que durante as visitas “não viu nem entrou em contato com qualquer pessoa ligada à atividade ilícita do tráfico de drogas”. Vinicius também disse que, dos nomes envolvidos nas denúncias, só reconhecia duas pessoas, porque elas trabalham para Cristiane Brasil.

Sobre o envio dos autos para o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual afirmou que “inúmeros inquéritos tramitam entre as delegacias” e o MP-RJ. A assessoria da Polícia Civil afirmou que o delegado Felipe Curi, titular da Delegacia de Combate às Drogas, disse na semana passada que o inquérito policial estava sob sigilo.

A parlamentar divulgou uma nota: “Cristiane Brasil esclarece que o inquérito foi aberto baseado em uma denúncia anônima durante a campanha de 2010, ano em que sequer foi candidata. A deputada afirma que não foi ouvida no inquérito e nega veementemente que teve contato com qualquer criminoso. Cristiane Brasil afirma ainda estranhar o encaminhamento do processo 8 anos depois ao Ministério Público Federal , justo agora que foi nomeada para assumir o Ministério do Trabalho”.

O presidente do PTB, Roberto Jefferson, pai de Cristiane Brasil, afirmou, por meio de sua conta no Twitter, que ficou assombrado com a revelação. Ele apontou que sua filha não disputou as eleições de 2010, quando as irregularidades investigadas pelo inquérito teriam ocorrido.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo publicada na tarde desse sábado, Jefferson disse ainda que não vai desistir da nomeação de Cristiane para o Ministério do Trabalho e que a filha “não vai sair de bandida” do episódio.

“Não vamos desistir da indicação, tem que levar até o fim a votação no Supremo Tribunal Federal. Minha filha não vai sair de bandida”, afirmou Jefferson à Folha.