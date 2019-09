Para aliados, Bolsonaro foi corajoso em seu discurso na ONU; oposição vê ataque à democracia

O mundo político repercutiu o discurso do presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (24), na abertura do debate geral da 74ª Assembleia da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York (EUA). No discurso de 31 minutos, diante de uma plateia com chefes de Estado e de governo, ele disse ter “compromisso solene” com o meio ambiente e acusou líderes estrangeiros de ataque à soberania do Brasil. As informações são do portal de notícias G1.

Saiba como foi a repercussão do discurso nas redes sociais entre governistas e oposicionistas (por ordem alfabética):

– Fabiano Contarato, senador (Rede-ES): “Contra queimadas e desmatamento não há argumentos! A Amazônia ardeu em chamas, todos viram. Não foi Fake News. Bravatas Ñ colam! Ataques à imprensa e aos opositores não escondem o desmonte à nossa democracia.”

– Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), senador e filho do presidente: “O discurso do Presidente @jairbolsonaro levou ao conhecimento mundial a pauta vencedora das eleições de 2018. Por isso, os derrotados nas urnas estão criticando o discurso libertador, verdadeiro e que ainda fez convite ao mundo para que venham conhecer o Brasil.”

– Luiz Carlos Heinze, senador (PP-RS): “Parabéns ao presidente @jairbolsonaro pelo discurso em defesa da nossa soberania. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protegem o meio ambiente”. Uma verdade que o mundo precisa assimilar.”

– Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo da Presidência: “Um orgulho estar presenciando o discurso do Pres BOLSONARO na Assembleia das Nações Unidas!! Uma nova postura, baseada nos valores mais sagrados da nossa cultura judaica-cristã!!”

– Marcelo Freixo (PSOL-RJ), deputado federal: “Bolsonaro não se comporta como presidente de uma nação, mas como um líder fanático que só fala para os seus. É um falso patriota. Mentiu no discurso da ONU, ofendeu o cacique Raoni e os indígenas, atacou a imprensa. Confirmou ao mundo que é inimigo da democracia.”

– Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil: “Presidente Jair Bolsonaro fez discurso altivo, corajoso, verdadeiro e soberano, reafirmou seu compromisso com valores e princípios, tais como a Liberdade, Democracia, Família e Liberdade religiosa. Honrou a tradição brasileira na ONU.”

– Orlando Silva, deputado federal (PCdoB-SP): “Bolsonaro está utilizando a tribuna da ONU para fazer um discurso para a sua bolha nas redes: não há fogo na Amazônia, os problemas são de governos anteriores, ONGs, socialismo, Lula, Cuba, Venezuela e blábláblá. Só groselha.”

– Paulo Pimenta (PT-RS), deputado federal: “Bolsonaro levou todo o esgoto de #fakenews e teorias da conspiração da extrema-direita para a Assembleia Geral da ONU. Definitivamente, ele não tem vergonha de fazer o Brasil passar vergonha!”

– Randolfe Rodrigues (Rede-AP), senador: “Vergonhoso! Não tem outra palavra para expressar o discurso do Sr. @jairbolsonaro na ONU. Defende ditadura, ataca a Amazônia e os povos indígenas. Fala grosso com os povos da floresta e fino com desmatadores. O Brasil nunca passou tanta vergonha na ONU! Bolsonaro foi até lá culpar nossos indígenas pela sua gestão ridícula da crise na Amazônia, atacou nações que nos ofereceram ajuda, defendeu a ditadura militar e esbravejou asneiras ideológicas diante do mundo! Vexame!”

– Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública: “Discurso assertivo na ONU, pontos essenciais, soberania, liberdade, democracia, abertura econômica, preservação da Amazônia, oportunidades e desenvolvimento para a população brasileira.”

