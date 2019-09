Para aumentar a presença de público, a Confederação Brasileira de Futebol sorteará carros durante os jogos do Brasileirão

Na intenção de bater o recorde de público no Campeonato Brasileiro deste ano, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) irá selecionar dois jogos por rodada para sortear um carro no intervalo de cada um deles. A média atual é 21.331 pagantes por jogo e a intenção da CBF é bater a média de 22.953 pagantes em 1983.

O sorteio estará presente em quatro jogos de cada time (duas vezes como mandante e duas como visitante). O primeiro jogo a ter o sorteio será Palmeiras x Cruzeiro, às 19h deste sábado (14), em São Paulo.

Até o fim do Brasileirão, serão 40 carros Fiat Mobi Flex 2020. Manoel Flores, diretor de competições, disse ao O Globo que a CBF precisa pensar com calma em quais jogos seriam escolhidos. Segundo ele, um jogo como Flamengo e Santos, por exemplo, já atrairia um publico bom de qualquer forma.

Outra ideia da entidade é aumentar a taxa de ocupação nos estádios. Uma das ações que pretende realizar é o lançamento de um site exclusivo para o Brasileirão, em que o torcedor poderá ser sorteado com ingressos. A cota de cada clube é por volta de dois mil bilhetes.

Confira abaixo os jogos que terão sorteio de carros e também as novidades envolvendo o site do Brasileirão, que a CBF ainda lançará, com direito a games valendo pontos que poderão ser trocados por ingressos.

Jogos Rodada: são oferecidos 120 ingressos por partida e cada resgate dá direito a dois ingressos, entregues na casa do torcedor.

Jogos Nossa História: número de entradas varia de acordo com o clube e cada resgate dá direito a quatro ingressos. Nestas partidas, promotores da ação, no estádio, estimulam as pessoas a fazerem um vídeo de até 1 minuto e postarem nas redes sociais com a hashtag #jogodanossahistoria. Os quatro melhores vídeos vão para a votação pública no Twitter e o mais votado ganha uma camisa oficial do seu clube.

Jogos com sorteio

Rodada 19: Palmeiras x Cruzeiro e Athletico x Avaí; rodada 20: Botafogo x São Paulo e CSA x Ceará; rodada 21: Atlético-MG x Vasco e Chapecoense x Corinthians; rodada 22: Flamengo x São Paulo e Fluminense x Grêmio; rodada 23: Ceará x Goiás e Vasco x Santos; rodada 24: Flamengo x Atlético-MG e Fortaleza x Chapecoense; rodada 25: Fluminense x Bahia e Internacional x Santos; rodada 26: Fortaleza x Flamengo e Goiás x Corinthians; rodada 27: Bahia x Ceará e Internacional x Vasco; rodada 28: Avaí x Palmeiras e Grêmio x Botafogo; rodada 29: Atlético-MG x Chapecoense e Ceará x Fluminense; rodada 30: Cruzeiro x Bahia e Santos x Botafogo; rodada 31: Corinthians x Fortaleza e Grêmio x CSA; rodada 32: Botafogo x Avaí e São Paulo x Athletico-PR; rodada 33: Corinthians x Internacional e Vasco x Goiás; rodada 34: CSA x Fluminense e Santos x Cruzeiro; rodada 35: Athletico-PR x Grêmio e Bahia x Atlético-MG; rodada 36: Goiás x Fortaleza e Palmeiras x Flamengo; rodada 37: Chapecoense x CSA e São Paulo x Internacional; rodada 38: Avaí x Athletico-PR e Cruzeiro x Palmeiras.

Deixe seu comentário: