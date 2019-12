Acontece Para comemorar os 25 anos da marca, Dado Bier do Bourbon Shopping Country passará por transformação completa

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

Em março de 2020, a cervejaria Dado Bier completará 25 anos de história. E o primeiro movimento para esta celebração já começa a ganhar corpo a partir deste mês de dezembro. A microcervejaria no Bourbon Shopping Country passará por uma completa transformação e ressignificação, e até março será reinaugurada em um espaço totalmente novo.

Inovação, grandiosidade e ousadia, características que marcam a trajetória da marca, serão apresentadas neste novo empreendimento. Segundo Eduardo Bier, o novo espaço é um resgate à origem da Dado Bier através de elementos como cerveja artesanal, múltipla culinária, arte e cultura.

O empreendimento encerrará as atividades no formato atual no dia 31 de dezembro para dar início às obras e a previsão é inaugurar o novo empreendimento no dia 22 de março de 2020, data que marca os 25 anos da Dado Bier. Até o dia 19 de janeiro, o espaço receberá eventos já agendados.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário