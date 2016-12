Para contar com o apoio da torcida, o Inter está oferecendo um pacote de viagem para o jogo contra o Fluminense

O Inter criou um pacote especial com a Agência Piratini Viagens para que os sócios possam apoiar o time contra o Fluminense, no domingo, às 17h, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela última rodada do Brasileirão. Preocupado com a possibilidade de rebaixamento, mais do que nunca o clube precisará do apoio dos torcedores.

Para transporte terrestre, há um ônibus semileito, com saída no sábado, às 9h, na rua Fernandão (ao lado do Beira-Rio). Valor de 120 reais, com ida e volta e ingresso. Para viagens aéreas, são várias opções de pacote. Consulte a agência pelo telefone/WhatsApp: (51) 98600-0475 ou pelo e-mail marconi@piratiniviagens.tur.br. As reservas poderão ser feitas até as 16h desta sexta-feira.

Preparação

A preparação para o confronto no Rio de Janeiro segue nesta semana, com o técnico Lisca ajustando a equipe para o duelo. Na manhã dessa terça-feira, o Inter treinou com portões fechados no estádio Beira-Rio.

A imprensa acompanhou os primeiros minutos da atividade, depois Lisca optou pela privacidade para acertar o time. Ceará, Alex, Fernando Bob e Marquinhos, que estavam lesionados, treinaram normalmente. A única ausência, mais uma vez, foi Seijas. Ele realizou uma cirurgia para correção de desvio de septo.

O grupo colorado treina ainda nesta quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira, no turno da manhã, antes de viajar ao Rio de Janeiro para a partida contra os cariocas, às 17h. A arbitragem da partida será comandada por Heber Roberto Lopes (SC). Ele será auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC) e Carlos Berkenbrock (SC).

