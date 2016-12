Acuado pelo recrudescimento da crise política após a delação da Odebrecht, o presidente Michel Temer discute com aliados uma estratégia que tire seu governo das cordas. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Temer pretende combinar uma saída política, com a nomeação de um tucano para a Secretaria de Governo, e uma econômica, com o anúncio, ainda este ano, de novas medidas para destravar o mercado de crédito e tentar tirar a economia da recessão.

A avaliação da equipe do presidente foi bastante pessimista diante da nova pesquisa Datafolha, que mostrou a popularidade de Temer despencar 20% desde julho. Diante do cenário reverso, Temer precisa costurar apoio e resolveu finalmente anunciar a nomeação de Antonio Imbassahy (PSDB-BA) para o posto de articulador político do Planalto. O tucano, inclusive, esteve no Jaburu na tarde desse domingo. Oficialmente, o discurso é de que ambos trataram da votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Temer deve se reunir nesta segunda-feira com o senador Aécio Neves (PSDB-MG) para bater o martelo.

