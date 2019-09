Para conter gastos, UFSM restringe uso de ar-condicionados e diminui bolsas a estudantes

Em meio ao quadro de contingenciamento no orçamento das universidades e dos institutos federais, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) comunicou, na última sexta-feira (6), quais medidas estão sendo adotadas. Uma das principais determinações para este final de ano é a redução do consumo de energia elétrica, que virá com a restrição de utilização do ar-condicionado. Apesar do verão estar se aproximando, só será permitido ligar o aparelho nos setores em que o seu uso é obrigatório, como em laboratórios. De acordo com o documento, serão definidos horários em que será permitido o funcionamento e que será enviada uma comunicação oficial às unidades.

Também haverá a suspensão da concessão de novas bolsas de trabalho e a redução de 50% das bolsas já existentes, que são a remuneração dos estudantes que exercem atividades na instituição. Ainda segundo o ofício, estão suspensos a linha de transporte interno do campus da UFSM e as contratações para coffee break. As viagens a Porto Alegre ocorrerão por meio de ônibus e carros oficiais, exceto no caso de representação institucional.

Nesta segunda-feira (9), a UFSM divulgou que está entre as 15 universidades públicas brasileiras que mais produzem ciência. Os dados são do relatório divulgado nessa semana pela empresa Clarivate Analytics. O Brasil se encontra na 13ª posição entre os 21 países que mais produzem ciência. Essa produção cresceu cerca de 30% entre os anos de 2013 e 2018. Confira o documento na íntegra.

