Para defender o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, um assessor quebrou um copo na cabeça de um torcedor em um restaurante na Rússia

O assessor da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) Gilberto “Giba” Barbosa quebrou um copo na cabeça de um torcedor brasileiro em um restaurante na cidade russa de São Petesburgo, onde a Seleção Brasileira enfrentou a Costa Rica nessa sexta-feira pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, o incidente ocorreu na noite de quinta-feira. Fontes que teriam testemunhado a cena relataram que a agressão ocorreu depois que o torcedor dirigiu ofensas ao presidente da CBF, Antonio Carlos Nunes de Lima, o “Coronel Nunes”, 79 anos, que estava acompanhado de familiares e ouviu gritos de “safado” e “vagabundo”, além de levar um tapa nas costas.

Barbosa, que formalmente ocupa o cargo de “assessor da presidência” da entidade, tentou afastar o torcedor, chamado Alexandre Nazareno e procedente do Pará – mesmo Estado do cartola.

Nessa hora, de acordo com relatos relatos, o assessor teria se levantado para tirar satisfação com o torcedor, que reagiu com um soco. Giba, então, ainda de acordo com pessoas da CBF, teria pegado copos próximos a ele e atingido a cabeça do torcedor.

A vítima da agressão precisou receber cuidados no local, antes de ser levada a um hospital da região. Em imagens que circularam na internet e nas redes sociais, Nazareno aparece com a cabeça sendo enfaixada já no restaurante.

Por conta do episódio, a Confederação desligou Barbosa da delegação e ordenou que ele retornasse ao Brasil ainda nessa sexta-feira.

Atuação

Desde que assumiu definitivamente o cargo, em abril (ele comandava interinamente a entidade desde dezembro, em substituição a Marco Polo Del Nero, afastado pela Fifa, a entidade máxima do futebol), Antonio Carlos Nunes tem desagradado outros membros da cúpula da CBF e de entidades internacionais do esporte.

Dentre as suas “papagaiadas” mais recentes foi a de votar no Marrocos para sede do Mundial de 2026, no processo de escolha realizado no dia 13 deste mês. O combinado com a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) era apoiar a candidatura da América do Norte (EUA, México e Canadá) – que, de qualquer forma, venceu a disputa. Como resultado dessa “traição”, a entidade continental quer retirar o cartola de seu Conselho.

Um dia antes, na cidade russa de Sochi, “Coronel Nunes” havia protagonizado duas gafes durante a sua rápida visita ao local onde a Seleção Brasileira estava concentrada. Na última Com seu estilo “boleiro”, ele acompanhou de dentro do campo o treino aberto da equipe treinada por Tite (a quem ele havia chamado publicamente de “Dunga”, dias antes) e disse que, no Mundial deste ano, o Brasil seria o primeiro país sul-americano a vencer um Mundial na Europa, esquecendo-se da Taça Jules Rimet levantada por Pelé e companhia em 1958, na Suécia. De lambuja, também chamou o Mar Negro de “Mar Vermelho”.

