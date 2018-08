Para dirigente rural, Ana Amélia ajudará Geraldo Alckmin no setor: integrante da campanha de Bolsonaro, no entanto, descarta perda de apoio

A entrada da senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS) na chapa do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), empurrou os produtores rurais à campanha do PSDB, na visão de Gustavo Junqueira, conselheiro da SRB (Sociedade Rural Brasileira) e ex-presidente da entidade.

Já o produtor de grãos Frederico D’Ávila, diretor da SRB e integrante da campanha de Jair Bolsonaro (PSL), minimizou os efeitos da aliança do PSDB e afirmou que o agronegócio permanece, de forma majoritária, ao lado de Bolsonaro.

Para Junqueira, a senadora Ana Amélia, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, terá influência sobre deputados e senadores que fazem parte do grupo.

“A senadora vai fazer um trabalho de desmistificação, de mostrar q força de um candidato com experiência. Passa a ser interessante aos deputados da bancada apoiá-lo”, analisou Junqueira ao jornal O Globo.

Na avaliação do conselheiro da SRB, o movimento do ex-governador de São Paulo abre caminho para seu crescimento nas regiões Sul e Centro-Oeste, onde hoje enfrenta problemas.

“Óbvio que o proprietário rural se sente amparado pelo Bolsonaro, mas sabe que o problema da segurança é bem mais difícil de enfrentar do que de falar. A senadora Ana Amélia tem canal aberto com o mundo do agronegócio. Hoje, Bolsonaro está falando sozinho, não tem contraponto”, destacou Junqueira.

Já Frederico D’Ávila duvida que haja uma debandada de votos para Geraldo Alckmin. “O agricultor e o pecuarista de verdade, que calçam botina, sobem no trator, vacinam o gado e tiram leite, são eleitores de Bolsonaro. Apenas os agricultores de salão, que vivem de arrendar suas terras e moram nas grandes cidades, é que vão votar no Alckmin. Além disso, a senadora não é do agro. Ela é uma jornalista que atuou por muitos anos na área, mas não é produtora rural, agrônoma ou pesquisadora”, ponderou D’Ávila.

PSDB gaúcho

No Rio Grande do Sul, durante convenção realizada neste domingo, em Porto Alegre, o PSDB decidiu lançar o nome de Eduardo Leite ao governo do Estado nas eleições de 2018.

Como candidato a vice-governador, foi anunciado o delegado Ranolfo Vieira Júnior, da coligação com o PTB.

Eduardo Leite é natural de Pelotas, cidade do Sul do Estado. Foi vereador, presidente da Câmara, secretário municipal e prefeito do município (2013/2016) pelo PSDB. Em novembro de 2017, assumiu a presidência estadual do PSDB gaúcho.

