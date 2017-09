Para economistas, as empresas não devem acelerar os gastos de forma expressiva antes de cenário eleitoral de 2018 mais claro

O resultado do PIB do segundo trimestre indica que o Brasil deixou a recessão para trás, mas permanece a uma longa distância do crescimento sustentado. Os motores do fim do ciclo de contração da atividade ao longo do primeiro semestre foram o setor agrícola – que teve forte crescimento no início do ano e se manteve firme – e, mais recentemente, o consumo das famílias, que deu impulso ao comércio.

A principal barreira à passagem desse estágio para um retorno à expansão mais dinâmica da economia é a continuação da queda dos gastos de empresas com ampliação de fábricas, abertura de novas unidades e compra de máquinas e equipamentos. Ao recuar 0,7% no segundo trimestre, o investimento voltou para o patamar visto entre abril e junho de 2009, segundo o Goldman Sachs.

Como proporção do PIB, o investimento – que aumentava em ritmo lento mesmo na época da expansão mais forte da economia brasileira – despencou nos últimos anos de recessão, chegando a 15,5% no segundo trimestre. A taxa atual do Brasil só perde para os indicadores de 23 países entre um total de 135 nações para as quais o FMI tem dados referentes a 2016.

Segundo economistas, embora o cenário revelado pelos dados do PIB do segundo trimestre seja mais animador, o desempenho fraco do investimento ainda limita o fôlego da retomada. “Diminuiu muito o risco de a economia voltar a mergulhar na recessão”, diz David Beker, do Bank of America Merrill Lynch. “Mas, sem uma recuperação do investimento, permanecem dúvidas sobre a intensidade da recuperação”, completa o economista.

Segundo Beker, o investimento normalmente já deveria ter reagido ao atual ciclo de queda de juros. A taxa Selic recuou de 14,25% em agosto de 2016 para 9,25% em julho deste ano. Mas uma série de fatores tem impedido uma reação mais rápida.

Um deles é a incerteza em relação ao cenário político. Outro é a falta de crédito novo para as empresas, que ainda tentam equacionar as dívidas contraídas no passado. Fernando Montero, economista-chefe da corretora Tullet Prebon, ressalta que o nível muito alto de capacidade não utilizada pelas empresas também limita o investimento.

Máquinas e equipamentos ociosos significam que é possível aumentar a oferta de bens sem investir em nova capacidade produtiva. Mas o economista da Tullet Prebon afirma que, com a melhora da confiança, alguns setores tendem a voltar a investir nos próximos meses. Os especialistas creditam essa continuação à melhora no mercado de trabalho e nas concessões de crédito a pessoas físicas.