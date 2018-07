Para economizar água, as autoridades da cidade de Samara, sede do Mundial, pediram: “Tomem banho juntos”

Às vésperas do jogo entre Inglaterra e Suécia, neste sábado (7), pelas quartas de final do Mundial, as autoridades de Samara fazem um apelo à população: economizem água e tomem banhos juntos. A cidade, que vive elevadas temperaturas, também recebe de uma forma inédita uma invasão de torcedores de ambas seleções.

O resultado tem sido um desafio para o abastecimento de água. Em comunicado, portanto, a empresa local Samarskiye Kommunalniye Systemy alerta que “diante do calor na cidade, o consumo de água fria aumentou”. “Nos últimos dias, quase 10% a mais de água é fornecida pelo sistema regular de abastecimento que em dias normais”, apontou. “Milhares de visitantes na cidade, também consumindo água, contribuem para o aumento”, alertou.

A empresa ainda admitiu que, diante da situação, a pressão da água em residências pode sofrer. “Em áreas onde a SKS modernizou suas estações de fornecimento, a pressão em residências continua constante”, disse. Mas alertou que o mesmo não vai ocorrer em outros locais. “Em algumas áreas, existe uma queda leve da pressão”, avisou. O comunicado termina com o apelo: “Economizem água. Tomem banho juntos”.

Com 1 milhão de habitantes, Samara é a sexta maior cidade da Rússia. Mas, por décadas, ficou fechada para estrangeiros diante de sua importância estratégica durante o regime soviético.

No jogo entre Rússia e Uruguai, no final de junho, ainda pela primeira fase do Mundial, as autoridades de Samara anunciaram que iriam distribuir água aos torcedores na porta do estádio, diante do calor de mais de 35 graus.

Polo da indústria aeroespacial da Rússia

Samara foi fundada em 1586. É considerada o mais importante polo da indústria aeroespacial da Rússia. Um dos seus vários marcos importantes é um monumento de 68 metros de altura que retrata a nave espacial Soyuz, construída para o voo espacial do cosmonauta russo, Yuri Alekseievitch Gagarin, primeiro homem a viajar pelo espaço no início da década de 1960.

Além de ser conhecida como centro aeroespacial russo, Samara também é sede da fábrica de automóveis Lada, que tanto sucesso fez no Brasil entre as décadas de 1980 e 1990. A indústria automobilística fica em Tolyatti, no óblast de Samara, uma divisão federal, o que no Brasil chamamos de Estado.

Distante 1.050 km de Moscou, Samara é uma cidade moderna, extremamente limpa. Mesmo agora, com tanta gente circulando pelas ruas, não se encontra sujeira pelas ruas nem calçadas.

Samara também tem muitas praças públicas e muitos pontos turísticos ligados à história da Rússia. Entre os principais está o bunker construído na época da guerra fria para proteger o líder russo Josef Stalin, com 37 metros de profundidade.

Na praça Ploshchad Slavy, além da bela visão para o rio Volga, o mais extenso da Europa com 3.688 km, que banha a cidade e até proporciona uma bela praia, onde tem calçadão repleto de bares e restaurantes, tem uma estátua de 13 metros de altura de um homem com asas nas mãos. Simboliza o período em que Samara foi a principal fornecedora de aviões de guerra para o exército soviético durante a Segunda Guerra Mundial.

