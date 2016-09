Para economizar, noivos se casam em uma praça

O casal Helbert Queiroz de Abreu e Natalle de Aquino Borges Queiroz resolveu economizar no casamento e, na quarta-feira (7), realizou a cerimônia no Jardim Botânico, parque público de Goiânia (GO).

Após um ano e dez meses de namoro, os dois já pensavam em se casar, mas não tinham dinheiro para realizar a festa em uma chácara.

Abreu conta que fez orçamento para fazer a cerimônia que custaria, no mínimo, 35 mil reais. Ele conta que foi a um encontro de carros no Jardim Botânico e se encantou pelo parque.

Segundo ele, no Jardim Botânico o custo foi menor. Para se casarem no local, os dois conseguiram autorização da prefeitura e, em troca, vão doar material de limpeza e rosas para o jardim. (AG)

