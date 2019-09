Para evitar jogar plástico no meio ambiente, McDonald’s e Burger King reveem a oferta de brindes em lanches infantis

O Burger King vai parar de distribuir brinquedos de plástico nos lanches infantis e está lançando uma campanha para que os clientes devolvam os brindes numa tentativa de diminuir os resíduos de plástico no meio ambiente. As informações são da agência de notícias Reuters.

Com a ação em seus restaurantes na Grã-Bretanha, deixarão de ser descartadas cerca de 320 toneladas de plástico todos os anos, disse a gigante do fast food.

O McDonald’s, rede rival do Burger King, anunciou na última quarta-feira que alguns de seus restaurantes na Grã-Bretanha e na Irlanda permitiriam que os clientes trocassem os brinquedos do McLanche Feliz por um saco de frutas a partir do próximo mês. Além disso, está planejando introduzir livros como uma opção de brinde a partir do início do próximo ano.

Em prol do meio ambiente

O Burger King disse que foi procurado pelas irmãs de Southampton, Ella e Caitlin McEwan, no Change.org, pedindo ao Burger King e ao McDonald’s que parassem de dar brinquedos de plástico com os lanches de seus filhos em prol do meio ambiente.

O executivo-chefe do Burger King, Alasdair Murdoch, disse que a iniciativa relativa aos brinquedos de plástico é uma das vertentes de uma estratégia mais ampla para reduzir as embalagens plásticas em geral.

“Estamos realmente focados na remoção de plásticos descartáveis, e é por isso que fizemos isso primeiro com os brinquedos”, disse Murdoch.

Na conta do Twitter do Burger King no Reino Unido, a empresa anunciou também uma promoção: “Traga seus brinquedos de plástico indesejados para nossos restaurantes e nós os reciclaremos para novas maneiras de brincar! Mostre seu brinquedo no balcão entre 19 e 30 de setembro e você receberá uma refeição King Junior gratuita!”, diz o comunicado.

O Burger King, uma unidade da Restaurant Brands International, do Canadá, disse na quinta-feira que também está instalando grandes caixas de reciclagem em suas lojas do Reino Unido para recolher doações de brinquedos de plástico que são distribuídos gratuitamente por concorrentes, revistas ou em caixas de cereal.

Canudos de papel

O McDonald’s vende 3,2 milhões de McLanche Feliz por dia, segundo dados da empresa de pesquisa Sense360, e para reduzir o uso de material plástico vem utilizando canudos de papel, removendo as tampas de plástico dos copos de McFlurry e elimina as embalagens plásticas descartáveis de suas saladas.

