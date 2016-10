Para manter o embalo, o Inter inicia a sua preparação para o Grenal de domingo

O Inter está totalmente mobilizado para o Grenal de domingo, válido pela 32ª rodada do Brasileirão. O clássico de número 411 será disputado às 17h, na Arena do Grêmio.

A preparação colorada para o clássico iniciou na tarde dessa quinta-feira, no CT Parque Gigante. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos na vitória diante do Santos na noite anterior correram ao redor do gramado, enquanto o restante do grupo realizou um trabalho técnico.

O técnico Celso Roth terá um desfalque certo para o fim de semana: Alex cumprirá suspensão automática e não poderá atuar. Os demais jogadores, com exceção de Nico López, Fernando Bob, Marquinhos e Eduardo, lesionados, estão à disposição. O grupo colorado fará mais dois treinamentos antes do confronto com o rival, na tarde desta sexta-feira, e um na manhã de sábado. Francisco Carlos do Nascimento, de Alagoas, será o árbitro do clássico. Ele será auxiliado por Alessandro Rocha de Matos (BA) e Bruno Raphael Pires (GO).

Copa do Brasil

Em sorteio realizado na manhã dessa quinta-feira, ficou definido que o primeiro jogo do Inter contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, será em casa e a volta, no dia 2 de novembro, será em Belo Horizonte (MG).

