Para Michel Temer, alta abstenção de eleitores é uma “mensagem à classe política” do País

O presidente da República, Michel Temer, afirmou, nesta segunda-feira (3), que o alto índice de abstenção de eleitores no primeiro turno das eleições municipais é um recado da população à classe política. “Não se pode relativizar [a decepção da população] com o partido A ou B. É uma mensagem que se dá à classe política brasileira para que ela reformule costumes inadequados”, disse. A declaração foi dada durante entrevista coletiva após reunião com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, em Buenos Aires.

Mais de 25 milhões de eleitores (17,58%) não compareceram às urnas em todo o País. Nove cidades brasileiras tiveram índice de abstenção acima de 30%. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o percentual é superior aos pleitos municipais de 2012 e de 2008. (AG)

