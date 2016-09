Para não perder o bonde da História

A pressa do presidente Michel Temer em chegar à China tinha vários motivos. O primeiro, político. O fóssil da Guerra Fria se deteriora a cada vez que o G-20 se reúne. O segundo é econômico. Atribuem a Napoleão Bonaparte a frase: “Deixem a China dormir porque, quando ela acordar, o mundo vai estremecer.” Previu o que acontece 200 anos depois.

MODERNIZOU-SE

O país de Xi Jinping tem recursos para investir em outros países, e o Brasil deverá ser um deles, além de buscar mercados para seus produtos. Há alguns anos, o que saía das fábricas chinesas gerava dúvidas. Hoje, compete e até supera a qualidade europeia e norte-americana. A China entrou no século XXI e não se importa que, em suas unidades de produção, inspetores de outros países fiscalizem o que será comprado.

FALTAM 27 DIAS

Para desespero dos tesoureiros, as caixas registradoras não emitem a tradicional característica sonora. Em outras campanhas eleitorais, significava música para os ouvidos. Muitos candidatos insistem junto a empresas e sindicatos, como se não tivessem lido a legislação que proíbe contribuições.

HAVERÁ EMBATE

Com Cezar Schirmer, será muito mais difícil para o secretário da Fazenda, Giovani Feltes, dizer que falta dinheiro para a Segurança Pública. Sem respaldo político, Wantuir Jacini ficava chateado, mas o argumento funcionava.

FIM DA MORDOMIA

Integrantes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público só poderão viajar em classe econômica quando a passagem aérea for paga pelos cofres públicos. Ficam vedadas as demais classes dos aviões. A determinação está incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 do governo federal, recém aprovada pelo Congresso Nacional.

ENTRE OUTROS

Pelo menos 25 advogados gaúchos sairão de Porto Alegre, dia 12 deste mês, para entrar numa longa fila e cumprimentar a ministra Carmen Antunes Rocha, que assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal.

HÁ 50 ANOS

A 5 de setembro de 1966, os jornais noticiaram: Walter Peracchi Barcellos foi eleito governador do Rio Grande do Sul pela via indireta. Obteve apoio de 23 deputados estaduais da Arena; outros três (Nelson Marchezan, José Sanseverino e Dário Beltrão) votaram em branco. Os 22 parlamentares da bancada do MDB se abstiveram.

RÁPIDAS

* Em oito meses deste ano, o Fundo Partidário distribuiu 483 milhões de reais. Dinheiro saído do Tesouro Nacional.

* Com José Serra no Ministério das Relações Exteriores, tiranos da África e desatinados em tronos da América Latina e do Mar do Caribe não terão vez.

* Profusão: nos governos de Fernando Henrique, foram 14 pedidos de impeachment; de Lula, 34; e de Dilma, 10.

* Antes, fatiavam pizzas. Agora, adotam a prática em votação do Senado.

* Na abertura da sessão plenária, amanhã à tarde, a Assembleia Legislativa vai homenagear os 75 anos de fundação do Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul.

* Não perdem caminhadas de campanha, buscam cigarros, carregam malas, seguram elevador e tomam conta da porta dos comitês. Quais os cargos que receberão depois das eleições?

