Para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o muro com o México tem de ser o mais alto possível

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou nesta terça-feira (13) a Califórnia para inspecionar projetos para a construção do muro na fronteira com o México, que visa impedir a imigração ilegal e o tráfico de drogas.

Para ele, a barreira tem de ser “o mais alta possível”. “Quanto maior, melhor, porque assim é mais difícil passar por cima. Essa gente (imigrantes) são escaladores profissionais. Alguns destes muros, eles conseguem escalar. Esses são os que não vamos usar”, declarou.

Citando uma pesquisa divulgada por conservadores, Trump também escreveu no Twitter que o muro será pago “por si só”, pois “reduzirá as taxas de criminalidade e de tráfico de drogas e os níveis de imigração”. Segundo as estimativas, a barreira na fronteira mexicana custará aproximadamente US$ 20 bilhões.

Ainda de acordo com o presidente, haverá “caos” caso a construção não seja efetuada. “Para as pessoas que dizem ‘não ao muro’, se não tivéssemos muros aqui, sequer teríamos um país”, afirmou. O líder norte-americano avaliou oito peças, produzidas em escala real em Otay Mesa, ao sul de San Diego. Cada modelo custou aproximadamente US$ 300 mil.

A visita também foi marcada por protestos do outro lado da fronteira. Mexicanos utilizaram placas para pedir o boicote ao governo Trump. Atos a favor do mandatário, conduzidos por dezenas de pessoas, também aconteceram no local.

Essa é a primeira vez em pouco mais de um ano de mandato que o republicano visita a Califórnia. No entanto, isso não o impediu de criticar a gestão do governador democrata Jerry Brown, acusando-o de deixar o estado ser “inundado de drogas”.

Pena de morte

Trump defendeu a aplicação da pena de morte para traficantes de drogas em um comício realizado na Pensilvânia no domingo (11). Durante seu pronunciamento, Trump demonstrou apoio aos países que adotam a medida como forma de punição ao narcotráfico. O mandatário declarou que ainda não realizou “sondagens a respeito”, mas que pensa que “é uma discussão sobre a qual se deve começar a refletir”.

O líder ainda afirmou que acredita que o provável encontro com a Coreia do Norte, anunciado na última quinta-feira (8), será “um enorme sucesso” e também apontou que gostaria de concorrer nas próximas eleições presidenciais contra a apresentadora de televisão Oprah Winfrey, pois ele conhece suas “fraquezas”.

Trump ainda aproveitou para “lançar” o slogan de sua campanha para 2020, que seria “Keep America Great” (“Manter a América Grandiosa”, em tradução livre).

Ator

Roberto De Niro diz que, enquanto o destino dos Estados Unidos estiver nas mãos de Donald Trump, não se vai “calar”. O ator aproveitou a presença num evento do Fulfillment Fund, em Los Angeles, para deixar (mais) um recado: “Tirar um curso universitário é importante, mas educação sem humanidade é ignorância. Olhem para o nosso presidente. Ele foi para a Universidade da Pensilvânia, mas continua a ser um idiota”.

Sem papas na língua nem meias palavras. Robert De Niro não deixou escapar a oportunidade de ter sido convidado no Fulfillment Fund, em Los Angeles, para dar Donald Trump como exemplo a não seguir. No seu discurso neste evento da associação que promove bolsas escolares e facilita o acesso a educação superior, o ator norte-americano disse aos alunos que “tirar um curso universitário é importante, mas educação sem humanidade é ignorância”. “Olhem para o nosso presidente. Ele foi para a Universidade da Pensilvânia, mas continua a ser um idiota”, atirou.

Os ataques ao número um dos Estados Unidos não se ficaram por aqui. Quando mencionou o nome de Donald Trump, a assistência protagonizou uma vaia, que o intérprete pediu para ser interrompida. “O nosso presidente não tem qualquer sentido de humanidade e de compaixão. Claro que não: Ele teve que suportar o peso de ter crescido milionário e a dor dos problemas no pé [uma fáscia plantar] que o fizeram ser dispensado do serviço militar”, ironizou.

De Niro avisou não querer “transformar um evento não-político num evento político”. E terminou: “Enquanto a liderança do nosso país continuar tão espantosamente corrupta, eu não me vou calar. Vou falar sobre isso em todos os lugares. Ficar calado diante de tanta tirania é ser cúmplice dela”.

