Para o presidente Michel Temer, nova denúncia contra ele será de “uma inépcia grande”

Em uma escalada contra o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o presidente Michel Temer disse que não está preocupado com uma nova denúncia contra ele e falou que ela será “de uma inépcia grande”.

A crítica foi feita durante viagem do peemedebista à China. No dia anterior, o presidente havia afirmado a assessores e aliados que o procurador-geral da República está agindo de forma afoita. “Eu tenho a mais absoluta convicção de que se vier, será uma singeleza e, para não dizer, de uma inépcia grande. Eu não tenho nenhuma preocupação”, disse.

Ele disse que o assunto será tratado por seu advogado, Antonio Mariz de Oliveira, e enfatizou que está “muito bem despreocupado em qualquer hipótese de denúncia”. “Não tenho nenhuma preocupação e estou preocupado em levar o Brasil adiante, que é o que estamos fazendo”, afirmou.

A expectativa é de que a PGR (Procuradoria-Geral da República) apresente a nova acusação nesta semana, o que chegou a levar o presidente a considerar um retorno antecipado ao Brasil. Ele foi convencido, contudo, a permanecer na China, até o final do encontro dos BRICS, para evitar uma repercussão negativa, passando a mensagem pública de que estaria apreensivo.

“Eu cogitei, mais ou menos, quem sabe, eu saio na segunda-feira à noite, que será período da manhã no Brasil, chego mais ou menos às 11 horas e poderei acompanhar a votação [da meta fiscal]. Mas simplesmente isso, nada decidido ainda, nada decidido”, afirmou.

Na entrevista, o peemedebista disse ainda que a relação comercial entre Brasil e China é “muito sólida” e afirmou que se considera amigo do presidente chinês Xi Jinping. “Vou ser um pouco ousado, mas praticamente amizade. Você sabe que é a quinta vez que eu me encontro com ele. E nós nos encontraremos pela sexta vez”, destacou.

Congresso

Está em alta, no Congresso, a ansiedade em torno da chegada de uma nova denúncia do MPF (Ministério Público Federal) contra o presidente Michel Temer. Líderes aliados na Câmara avaliam que a situação agora é muito delicada. Desde que conseguiu se safar da primeira denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o governo não conseguiu reorganizar a base aliada a contento.

As traições dos aliados somadas ao desgaste de quem votou para manter o peemedebista na cadeira presidencial provocaram um trauma que o Palácio do Planalto tentou curar por meio de demissões de indicados por “traidores” no segundo escalão. Mas a operação não sanou todos os problemas que Temer colecionou ao conseguir enterrar o prosseguimento da investigação de que teria cometido corrupção passiva.

Agora, o presidente está refém do conteúdo que embasará uma nova denúncia por obstrução à Justiça, formação de quadrilha ou os dois. “Desde o momento seguinte à votação da última denúncia, o governo vem tentando reorganizar a base. O presidente ainda não conseguiu se safar dessa realidade que é a fragilidade da base. Se de fato vier uma nova denúncia, quanto maior o desgaste, mais corroída fica a relação dele com a base. Vamos ver se vai vir essa denúncia, se é consistente. Se tiver, entorna o caldo”, opina o líder do PSD, Marcos Montes (MG).

O líder do DEM, deputado Efraim Filho (PB), diz que o Planalto ainda não começou a mobilizar a tropa aliada para se defender de uma nova flechada de Janot, mas concorda com o colega do PSD sobre a inconsistência da base, pouco menos de um mês após o arquivamento da denúncia por 263 votos a 227, no dia 2 de agosto.

Se, na primeira vez, o governo lançou mão da liberação de verbas para convencer deputados de que valia a pena votar para manter Temer, esse recurso agora já não está mais tão disponível. O Planalto já gastou grande parte da cota de emendas para acalmar os parlamentares. Eles reclamam que foram feitas promessas vãs de melhor tratamento. As principais reclamações são sobre Imbassahy e Moreira Franco, secretário-geral. (Folhapress)