Para primeira-ministra alemã, incêndios na Amazônia devem ser debatidos no G7

Os incêndios na Amazônia devem ser debatidos no encontro de cúpula do G7, afirmou nesta sexta-feira (23) um porta-voz da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. A chanceler é a terceira líder do G7 que sinaliza que o grupo, que se reunirá neste fim de semana em Biarritz, sudoeste francês, pretende discutir o fogo na floresta amazônica. Emmanuel Macron, da França, e Justin Trudeau, do Canadá, já se pronunciaram na mesma linha de Merkel. Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Japão também compõem o grupo, que é formado pelos sete países economicamente mais poderosos do mundo.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, já havia iniciado a salva de apelos em defesa da Amazônia, dizendo no Twitter estar “profundamente preocupado” com os incêndios.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou quase 2,5 mil novos incêndios em 48 horas em todo o Brasil. Segundo o INPE, 75.336 incêndios florestais foram registrados no país de janeiro a 21 de agosto – 84% a mais que no mesmo período do ano passado – e mais de 52% dizem respeito à Amazônia.

