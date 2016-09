Para procurador-geral Rodrigo Janot, Lava Jato tem ritmo “mais lento” no Supremo, onde são investigados políticos e ministros

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, criticou o foro privilegiado e disse que os processos da Operação Lava Jato caminham em “ritmo mais lento” no STF (Supremo Tribunal Federal) do que na primeira instância.

Ele falou com a imprensa após a reunião em que o CSMPF (Conselho Superior do Ministério Público Federal) decidiu prorrogar as investigações do esquema de corrupção na Petrobras por mais um ano.

Os inquéritos e ações penais envolvendo autoridades como parlamentares e ministros, que possuem foro privilegiado e ministros, só podem tramitar no Supremo.

Questionado sobre a celeridade desses processos, Janot fez uma comparação com a primeira instância. “Tribunal não foi feito para formar processo, mas para julgar recurso. Quando se inverte a lógica, fica mais lento mesmo”, opinou.

O PGR acrescentou, porém, que isso pode ocorrer em “qualquer tribunal” e que o STF “está fazendo o que pode”.

Em seguida, ao ser perguntado se sua frase era uma crítica ao foro privilegiado, Janot foi objetivo: “Na extensão que está, é”, completou, concluindo que há “muita gente” com prerrogativa de foro. (Folhapress)

