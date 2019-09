Para recuperar posição no G-4, Odair ganha semana de treinamentos e retornos de dois titulares

*Valéria Possamai

Para retornar ao G-4, após perda de posição com o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, o Inter terá a semana livre de treinamentos na preparação para encarar o Cruzeiro, na próxima rodada. Além disso, o técnico Odair Hellmann também voltará a contar com dois jogadores titulares, que voltam a equipe após cumprir suspensão.

Com o resultado deste domingo, no estádio Beira-Rio, o colorado caiu para quinta colocação, somando 37 pontos. O Corinthians assumiu o G-4 após a vitória sobre o Santos, ficando um ponto à frente do colorado.

Sem vencer há duas rodadas, o colorado buscará a recuperação fora de casa. Na próxima rodada, o adversário do colorado será o colorado. O confronto ocorrerá no sábado às 21h30, no Mineirão.

A boa notícia com relação ao elenco é a volta de dois titulares. Expulsos contra o Flamengo, o lateral Bruno e o centroavante Paolo Guerrero voltam a ficar à disposição.

Ja com relação ao departamento médico, alguns atletas seguem como baixa. Com lesão muscular, o zagueiro Rodrigo Moledo será ausência por pelo menos um mês. O meia D’Alessandro ainda segue em processo final de recuperação. O caso de Rodrigo Dourado é o mais grave. O jogador precisará passar por uma nova artroscopia no joelho e só voltará a atuar em 2020.

A semana do elenco se inicia nesta terça-feira, após a segunda de folga geral. A representação está marcada para às 15h30, quando o técnico Odair Hellmann comanda a semana de treinamentos. O grupo de jogadores terá quatro dias de trabalhos até a data do confronto.

