Para sacudir a campanha

Uma ala do PT começou ontem a cogitar sobre a reedição da chapa vitoriosa há 20 anos: Olívio Dutra ao governo do Estado e Miguel Rossetto como vice. Em outubro de 1998, conhecido o resultado do 1º turno, obteve 45,9 por cento, sendo suplantada por Antônio Britto e José Otávio Germano que somou 46,3. No 2º turno, houve a virada: chegou a 50,7 por cento, derrotando a coligação PMDB-PPB que ficou com 49,2.

Chance de levar vantagem

Se o MDB consolidar os apoios de PSD, Solidariedade, PRB e PR, o candidato José Ivo Sartori ficará com o maior tempo de propaganda em rádio e TV.

Abandona o MDB

O PPS bateu ontem o martelo: perderá alguns cargos no 1º escalão do governo estadual e vai apoiar a candidatura de Eduardo Leite à sucessão de Sartori. A dobradinha se estenderá à chapa para Assembleia Legislativa. Está confirmada a indicação do médico e ex-deputado estadual Mário Bernd para uma das vagas ao Senado.

A decisão está vinculada ao alinhamento do PPS nacional com a candidatura de Geraldo Alckmin. O presidente nacional, Roberto Freire, recebeu convite para ser vice de Marina Silva, mas recusou.

Como não errar

O diretório estadual do MDB lançou o Manual das Eleições. Contém 225 páginas e todas as explicações para evitar que os candidatos incorram em erros. O texto de introdução tem forte sentido crítico:

“Aproxima-se mais um pleito, mais uma vez sob a égide da insegurança jurídica, pois cada vez mais o judiciário insiste em legislar. É verdade que algumas vezes no vácuo que os legisladores deixam, mas na maioria dos casos rompendo qualquer lógica, em interpretações claramente contrárias à lei e ao espírito do julgador”.

Impedidos

A Lei Eleitoral estabelece que, a partir do dia 30 deste mês, fica vedado à emissoras de rádio e TV transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato.

Caso flagrante de proibição do exercício profissional.

Previsão correta

Dificilmente se encontrará alguém do gênero raposa política mais habilidoso que Delfim Netto. De ministro do regime militar a conselheiro do ex-presidente Lula, não é para qualquer um.

Esta semana, falando a advogados de grandes empresas em São Paulo, disse:

“O próximo presidente da República, seja quem for o eleito, correrá o sério risco de sofrer impeachment se não tiver condições de uma relação civilizada e equilibrada com o Judiciário e o Legislativo para aprovar uma agenda legislativa com medidas impopulares, mas capazes de colocar o País outra vez no trilho do crescimento. E, sobretudo, moral para dialogar sobre essas mudanças com a Nação, abrangendo todos os interesses em jogo”.

Sua Excelência conhece tudo…

Espaço para polêmica

Realizou-se, ontem à noite, audiência pública da comissão especial sobre aumento do IPTU. A Associação Comercial de Porto Alegre manifestou contrariedade pelo fato de os projetos de aumento de receita constarem em primeiro na lista de votações. Os que tratam de redução das despesas ficarão para o segundo semestre, quando a campanha eleitoral estiver em andamento.

A bancada do PT se reúne hoje pela manhã e decide sobre o assunto.

Explosivo

Projeto do deputado federal Major Olímpio, do PSL de São Paulo, abre intensa polêmica na Câmara. Pretende transformar o sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, em Museu Nacional de Combate à Corrupção. A propriedade da área originou a terceira ação contra o ex-presidente Lula na Operação Lava-Jato.

O texto também prevê que bens ilícitos decorrentes de processos de desvios, apreendidos em todo o País, possam integrar o acervo.

Outra tentativa

Depois de a Assembleia Legislativa ter impedido o plebiscito sobre privatização de estatais, está a caminho outro, de caráter informal e com pergunta provocativa: o que está ruim e ainda pode piorar?

