Para Sartori, ano eleitoral não pode parar o Estado

Integrantes da Associação de Jornais do Interior do RS reuniram-se com o governador José Sartori nesta terça-feira, no Palácio Piratini. O encontro teve como tema as questões relativas à situação atual do Estado e as medidas adotadas para minimizar as dificuldades e promover o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Durante o evento, Sartori disse que o ano eleitoral não pode parar o Estado.

