Para segurar despesas, novo prefeito propõe calote de 90 dias nos fornecedores

O novo prefeito de Porto Alegre optou pela saída mais radical como forma de verificar a realidade entre receita e despesa dos municípios: anunciou ontem a suspensão dos pagamentos de fornecedores pelo prazo de 90 dias.

O prefeito, além de suspender despesas como diárias, passagens aéreas, celulares e locações de veículos, admite ainda a possibilidade de rever contratos em vigor. Estas, dentre outras medidas, foram anunciadas ontem por Marchezan Jr., que suspeita existir um rombo estimado em R$ 1 bilhão entre o que o município vai arrecadar e a despesa que terá em 2017.

O fim da Secretaria dos Animais?

Secretaria com grande apelo popular, a Seda (Secretaria dos direitos dos Animais) acabou sepultada ontem, depois que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre rejeitou, por 17 votos a 14, a emenda que retirava da reforma administrativa do prefeito Nelson Marchezan Jr. a extinção da pasta.

Este era um dos pontos da extensa proposta encaminhada à Câmara, pela qual o prefeito vai extinguir 16 secretarias e criar nove no lugar, restando 15, no total, no primeiro escalão. A única possibilidade de manutenção da pasta agora está nas mãos do próprio prefeito, que ainda poderia vetar a ideia, se for convencido da necessidade da manutenção da Seda.

Ugeirm comemora vitória na ação do 13º

O presidente da Ugeirm, o sindicato dos agentes da Polícia Civil, Issac Ortiz, informou ontem a esta coluna que “estamos comemorando a vitória dos agentes na ação judicial que visa fazer com que o Banrisul devolva aos associados do Sindicato que utilizaram a linha de crédito de antecipação do 13 salário, o desconto efetuado em 20 de dezembro, conforme o contrato.

Serão beneficiados com essa decisão, apenas os associados da Ugeirm que se habilitarem até esta quinta-feira, dia 5 de janeiro”, alerta Ortiz. A entidade se insurgiu contra a medida do Banrisul, que cobrou a quitação do empréstimo dos servidores, que tinha como garantia o 13 salário, mas cujo pagamento não foi realizado pelo Executivo até 20 de dezembro.

Mudanças no governo

O deputado Lucas Redecker (PSDB) deixou ontem a pasta de Minas e Energia para retornar à Assembleia Legislativa, na bancada do PSDB. Com isso, impede, com a saída de Jorge Pozzobon, eleito prefeito de Santa Maria, a posse do suplente Sanchotene Felice, filiado à Rede.

A outra mudança se dá com a posse de Catarina Paladini (PSB), que deixa a Secretaria do Trabalho e retorna, agora como titular na Assembleia Legislativa, depois da eleição de Miki Breier na prefeitura de Cachoeirinha. Para o lugar de Catarina, poderá ser indicado o ex-deputado Fabiano Pereira. Em relação a Fabiano, há dentro do PSB uma pressão para que ele concorra em 2018 à Câmara dos Deputados.

