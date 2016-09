Para tentar salvar seu casamento com Angelina Jolie, Brad Pitt vai se internar em uma clínica de reabilitação

Parece que ainda há uma chance de Angelina Jolie e Brad Pitt retomarem o casamento de cerca de 12 anos. A atriz anunciou recentemente a separação e o motivo seria o uso excessivo de drogas e bebidas por parte do astro.

Agora, segundo informou o site americano HollywoodLife, Pitt estaria disposto a se internar em uma clínica de reabilitação para tentar reconquistar a estrela. Uma fonte disse à publicação que Angelina também está disposta a ceder se ele passar 90 dias em tratamento. “Se ele conseguir ficar 90 dias sóbrio, seu casamento vai ser recuperado (…) Angelina sabe que não é apenas um compromisso passageiro”, diz o informante. “Ela quer esperar até que ele esteja três meses sóbrio antes de levá-lo de volta para casa”, justifica uma pessoa próxima ao casal.

De acordo com o site da revista People, fontes próximas do ator afirmam que Pitt recebeu a notícia da separação dois dias antes de a esposa começar a preencher os papéis para dar entrada no pedido legal, e implorou a ela uma nova chance.

Além do processo de divórcio, ele pode ser investigado pelo FBI (polícia federal americana) por uma suposta agressão contra um dos filhos. No pedido de separação, Angelina mencionou “diferenças irreconciliáveis” quanto à maneira como o marido estaria cuidando das crianças. Pitt, no entanto, nega as acusações.

