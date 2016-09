Parada das Flores promete embelezar o Festival da Primavera 2016

Nova Petrópolis, Jardim da Serra Gaúcha e Capital Nacional do Cooperativismo, estará ainda mais bela durante o Festival da Primavera – Frühlingsfest. A 6ª edição do evento ocorre de 16 a 25 de setembro, das 08h30min às 19h, na Rua Coberta, junto a Praça das Flores, em Nova Petrópolis. A tradicional Parada das Flores será uma das grandes atrações do maior evento de paisagismo e flores do sul do Brasil.

A Parada das Flores, um desfile temático em que a beleza das flores é evidenciada, tem como destaque carros, carroças, carrinhos de mão e demais artefatos enfeitados com flores. Toda a comunidade está convidada para participar do desfile, especialmente as crianças, enfeitando suas bicicletas para embelezar ainda mais o desfile. A Parada das Flores ocorre dia 20 de setembro – Feriado Farroupilha, com concentração às 15h30min na Avenida 3 de Maio, em frente à Casa da Fruta; e saída, às 16h. O desfile percorrerá a Avenida 15 de Novembro, com chegada na Praça das Flores.

A ficha de inscrição está disponível no site oficial do evento e na Secretaria de Turismo de Nova Petrópolis, junto ao Parque Aldeia do Imigrante. Em caso de chuva, a Parada das Flores será transferida para o dia 24 de setembro, às 16h. Toda a comunidade está convidada a participar da atividade. As inscrições devem ser realizadas até o dia 09 de setembro, sexta-feira. Aproximadamente 75 entidades receberam convite para a Parada das Flores e mais de 800 crianças já confirmaram participação no desfile temático.

O Festival da Primavera – Frühlingsfest contará com cerca de 25 expositores com propostas de paisagismo; apresentações culturais; 17 minioficinas sobre temas paisagísticos e de jardinagem; Parada das Flores; concurso fotográfico; Caminhada da Primavera; Encontro Técnico Paisagismo Regenerativo; Networking Criando Paisagens; Caminhada Fotográfica; comercialização de plantas ornamentais, ferramentas e acessórios para paisagistas, jardineiros e amantes da arte de bem ajardinar. A abertura oficial da 6ª edição será realizada na sexta-feira, 16 de setembro, às 18h, na Rua Coberta. A Banda Municipal de Nova Petrópolis dará o tom ao momento.

O Festival da Primavera – Frühlingsfest 2016 é uma realização da Associação Nova Petrópolis Taekwondo Clube e Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis. O evento conta com o patrocínio de Sicredi Pioneira RS e Piá. São parceiros do evento: Rota Romântica, Casa Cooperativa, Banco do Brasil, Corticeira Ecologia Cultivada, Salix Paisagismo e Meio Ambiente, Floricultura Úrsula, Escola Bom Pastor, Sítio Grünes Paradise, Emater RS, Floricultura Bom Estilo, Toni Backes Paisagismo e Arquitetura, Benetti Paisagismo e Ecologia. O Festival da Primavera conta com o apoio de Hotel Vila Verde, Pousada dos Plátanos, Fundo de Turismo, Universidade Feevale, Rossetto Equipamentos Fotográficos, Nova Imóveis e Turismo, Turm Vídeo, Mauro Stoffel, Stoffel Digital e Estúdio Sabrina Schuster. Para mais informações e cobertura fotográfica completa, acesse: www.novapetropolis.rs.gov.br/festivaldaprimavera e www.facebook.com/FestivaldaPrimavera.

