Parada de Luta LGBTI em Porto Alegre terá presença de Valesca Popozuda

A Parada de Luta LGBTI de Porto Alegre receberá como atração principal a cantora carioca Valesca Popozuda. O evento irá acontecer no domingo (30). As atividades da parada, que são gratuitas, começam na sexta-feira (28) com oficinas, filmes, sarau, caminhada, teatro, shows e festas Centro Municipal de Cultura, casas noturnas, Orla do Guaíba (Gasômetro) e o Parque Farroupilha (Redenção).

A expectativa do diretor de Turismo e Eventos da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Leandro Balardin, é de que 200 mil pessoas participem da Parada, com a geração de R$ 20 milhões para a economia da cidade.

O tema deste ano é uma homenagem aos 50 anos de Stonewall ,episódio ocorrido em 28 de junho de 1969 nos Estados Unidos.

Confira a programação do evento: