Paradas renovadas da Sertório são alvo de vandalismo

Quatro estações de ônibus da avenida Sertório totalmente recuperadas pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), com serviços de renovação da pintura, parte elétrica, semáforos, gradis e nos pisos, a um custo de mais de R$ 132 mil, já foram submetidas a atos de vandalismo. A conclusão dos trabalhos estava prevista para esta sexta-feira (28), quando a última parada (a quinta da programação) seria entregue à comunidade. Os responsáveis pela depredação dos bens públicos serão acionados juridicamente pela EPTC.

O vandalismo revolta os usuários do transporte coletivo. “É lamentável este tipo de vandalismo. A prefeitura termina o serviço e no outro dia já tem cartaz colado nos pilares, nas coberturas, além de pichações e outras sujeiras nas paradas. Este pessoal não tem a mínima consideração”, afirma a doméstica Catarina Silveira Dias, usuária do transporte coletivo naquela região.

O diretor-presidente da empresa, Vanderlei Cappellari, também lamenta a ação dos vândalos. “Só nas paradas da Sertório o investimento mais recente ultrapassou os R$ 134 mil. Os gastos da EPTC com vandalismos em placas de sinalização, semáforos, paradas de ônibus e outros bens públicos alcançam cerca de R$ 400 mil em média por ano na cidade, um absurdo. Estas ações irresponsáveis colocam em risco até a segurança das pessoas, com possibilidades de acidentes graves”, explicou.

Investimentos recentes nas estações da Sertório: R$ 36 mil (Via Porto); R$ 19 mil (Várzea); R$ 27 mil (Augusto Severo); R$ 23 mil (Pernambuco); R$ 27 mil (Santa Catarina).

Comentários