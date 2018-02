O Paraguai prevê que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode sair até o início de março

O chanceler paraguaio Eladio Loizaga afirmou nesta segunda-feira (12) que é uma “prioridade” alcançar entre o final de fevereiro e começo de março, nas reuniões de trabalho em Assunção, um “acordo político” que permita encerrar as negociações sobre livre-comércio entre o Mercosul e a UE (União Europeia), após 19 anos de negociações.

Loizaga indicou aos veículos de imprensa que a próxima rodada de negociações entre os dois blocos será realizada na capital paraguaia na próxima semana e contará com a presença da chefe negociadora da UE para o Mercosul, Sandra Gallina, e de representantes dos países integrantes do bloco sul-americano (Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai).

“Temos a esperança de que nestas próximas duas semanas, a última de fevereiro e a primeira de março, enquanto estarão reunidos os comissários com os chanceleres aqui no Paraguai, vamos chegar a um acordo que satisfaça ambas as partes”, ressaltou o chanceler.

Progressos

Loizaga disse que é possível que haja as condições para fechar o acordo, que foi retomado há um ano e meio e vem sendo moldado em diferentes rodadas de negociações tanto na América do Sul como em Bruxelas (Bélgica) para alcançar que o acordo de livre-comércio entre ambas as regiões seja satisfatório.

Ele explicou que após a última reunião em Bruxelas no final de janeiro, ainda restam pontos pendentes como o automotivo, indicando setores “sensíveis para ambas as partes”.

Na sexta-feira (9), o porta-voz comunitário europeu de Comércio confirmou na entrevista coletiva diária da CE (Comissão Europeia (CE) que, apesar de “terem ocorrido muitos progressos”, ainda há “trabalho por fazer para chegar a um resultado positivo”.

Esses pontos de divergência entre os dois blocos regionais serão os principais a serem abordados na reunião de Assunção na próxima semana para fechar os assuntos pendentes que ainda existem, como partes da oferta agrícola, que têm que ser ainda segmentada, disse Loizaga.

A União Europeia e o Mercosul negociam desde 1999 um amplo acordo de associação que inclui este tratado comercial, mas as conversas estiveram bloqueadas completamente entre 2004 e 2010 e só foram retomadas em 2016.

UE

A Comissão Europeia afirmou que a negociação visando a assinatura do acordo de livre-comércio está em uma “posição difícil”, mas que confia que, com a “vontade política” atual, se chegará a um pacto.

“Ao final, só restaram os temas mais difíceis. Os assuntos fáceis já estão resolvidos”, disse o vice-presidente da Comissão, Jyrki Katainen, em uma coletiva de imprensa, depois que os ministros de Relações Exteriores do Mercosul e os comissários europeus de Comércio e Agricultura se reuniram em Bruxelas.

Katainen declarou que a UE deve “calibrar o quanto pode oferecer e onde estão as linhas vermelhas”, porém manifestou o otimismo de que o acordo poderá ser fechado, “se a vontade política for tão forte como é neste momento”. “Temos muito o que conseguir ao lado do Mercosul e eles precisam de um melhor acesso ao nosso mercado. Estou confiante, mas a negociação se encontra em uma posição difícil”, admitiu.

O comissário se recusou a se pronunciar sobre a última oferta colocada sobre a mesa pela União Europeia, mas indicou que na reunião de ontem “as coisas progrediram” e que agora esperam que o Mercosul responda às suas propostas e possam finalizar as negociações.

Deixe seu comentário: