O governo do Paraguai convocou nesta quarta-feira (11) o embaixador do Brasil no país, Carlos Simas Magalhães, para dar explicações após um incidente ocorrido na fronteira entre os países dois dias antes. Agentes da Polícia Federal brasileira teriam ultrapassaram o limite entre os dois países no Rio Paraná durante perseguição a uma lancha que supostamente carregava entorpecentes.

