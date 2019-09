O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, declarou nesta terça (10) emergência nos departamentos de Alto Paraguay e Boquerón devido a incêndios florestais que desafiam as autoridades do país. A declaração de emergência tem validade de 60 dias e mobiliza autoridades e Forças Armadas a auxiliarem no combate às chamas. Os dois departamentos ficam no norte paraguaio.

Deixe seu comentário: