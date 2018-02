O presidente do Paraguai, Horacio Cartes, participou nesta terça-feira (20) da inauguração do novo porto de Concepción, no Centro-Norte do país, que visa transportar através do Rio Paraguai a soja brasileira do Mato Grosso do Sul, a partir de um corredor terrestre que parte da cidade de Pedro Juan Caballero. A informação é da agência Efe.

