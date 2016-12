Param as máquinas

O placar mais apertado para o governo, por enquanto, foi o da extinção da Companhia Rio Grandense de Artes Gráficas, com 28 votos a favor e 24 contrários. Explica-se: cada gabinete tem quota anual gratuita de impressão de publicações, que vão de jornais a livros. Com a extinção da Corag, os deputados não sabem o que acontecerá.

RECEITA

Em meio às votações do pacotão, um observador nas galerias da Assembleia Legislativa lembrou Winston Churchill: “Não pode ser líder do governo quem não se dispuser a defendê-lo das piores coisas que ele faz ou pelas quais é acusado.”

PARA NÃO REPETIR

Assessores de vários governos estaduais buscam informações na Secretaria da Fazenda, tentando entender o que ocorreu com o Rio Grande do Sul até chegar à decretação do estado de calamidade financeira. É a operação precaução dos que ainda tentam escapar do buraco.

SEM CEDER

O futuro prefeito Nelson Marchezan segue o que anunciou durante a formação das alianças: o critério para o 1º escalão seria técnico. As escolhas dos secretários da Educação, Adriano Brito, e do Desenvolvimento Econômico, Ricardo Gomes, confirmam. Mesmo que Gomes tenha sido eleito vereador pelo PP, prevaleceu sua condição de ex-presidente do Instituto de Estudos Empresariais.

DIANTE DA REALIDADE

Na entrevista coletiva, ontem, Marchezan explicou como receberá as reivindicações salariais dos servidores municipais: “Usando a verdade. Há dificuldades também para atender as crianças em creches, para diminuir as tarifas de ônibus que são altas e para enfrentar os índices assustadores de homicídios na cidade.”

PEGOU O BONÉ

A desfiliação do senador Lasier Martins responde à nota de repúdio da Juventude Socialista do PDT, após ter votado a favor da proposta de contenção dos gastos públicos. Trechos: “A ação individual nos causa constrangimento, envergonha a nossa história e trai nossos militantes, pois rompe com as tradições de luta do Trabalhismo. (…) Não nos resignaremos frente à tamanha desfaçatez. (…) Fora traidores, expulsão já.” Lasier concluiu que foram muito além do limite.

SITUAÇÕES OPOSTAS

O PT consagrou a expressou “sem medo de ser feliz”. Agora, a situação da insegurança pública, em todo o País, levou à criação da paródia “ser feliz com medo”.

VENDEU ILUSÃO

Em dezembro de 1986, nove meses após o lançamento do Cruzado, a inflação chegou a 5,5 por cento. Prova de que o Plano concebido pela equipe econômica do presidente José Sarney era eleitoreiro. Garantiu a vitória de 22 governadores do PMDB, além da maioria no Senado e na Câmara dos Deputados.

RÁPIDAS

* Kevin Krieger será o secretário municipal de Relações Institucionais.

* Pelo que pagamos e não recebemos em serviços, alcançamos a vanguarda na tributação da Via Láctea.

* Com a Odebrecht, o Brasil correu na frente para abrir a primeira multinacional da propina.

* Tancredo Neves dizia e os envolvidos na Operação Lava Jato não aprenderam: “Político que fala muito ao telefone acaba morrendo pela boca.”

