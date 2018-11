Parati reforça o seu portfólio de panettones para o Natal

A Parati, uma das maiores empresas de alimentos do Sul do Brasil, adquirida em 2016 pela Kellogg Company, apresenta os sabores de panettone que farão parte do seu portfólio para o Natal. A novidade da marca para o ano fica por conta do sabor Brigadeiro, desenvolvido com gotas de chocolate ao leite e uma massa muito macia de sabor brigadeiro.

Frutas Cristalizadas e Gotas de Chocolate, sabores tradicionais da Parati, também estarão presentes nas festas de final de ano. Desenvolvidos com a receita original italiana, os panettones são feitos com fermentação natural, cultivada durante todo o ano, resultando em fibras longas e um sabor ainda mais especial.

Além disso, são preparados com manteiga, o que proporciona textura macia e uma massa muito saborosa. Todos os sabores desenvolvidos pela Parati possuem 0% de gordura trans em sua formulação. Para esse Natal, a marca também apresenta as embalagens em formato sachê que, além de práticas, permitem que produtos fiquem fresquinhos por ainda mais tempo.

“A Parati busca sempre inovar e apresentar novidades para os consumidores durante as tão esperadas festas de final de ano. Agora, reforçamos nosso portfólio com a criação do panettone de Brigadeiro, que une a tradicional receita italiana com o gostinho de um dos doces favoritos dos brasileiros”, afirmou Damian Pirichinsky, diretor de Marketing Mercosul da Kellogg/Parati.

