Parceiros Digitais promove evento de marketing digital destinado ao corretor

A internet já é a principal ferramenta utilizada pelos clientes na hora de buscar um imóvel. Com o objetivo de orientar o corretor a se destacar no mercado imobiliário, o Parceiros Digitais promove palestra sobre Marketing Digital, com o especialista, Rafael Terra. O encontro, gratuito, ocorre dia 14 de setembro, às 19h, no auditório do Centro Profissional Érico Veríssimo (Av. Carlos Gomes, 1.340). Inscrições podem ser feitas em: http://bit.ly/eventoparacorretores.

Atualmente, a maioria dos compradores e locatários em potencial procuram através das redes sociais e buscadores, como o Google, opções de imóveis que atendam suas exigências e depois agendam a visita com o corretor. “A concorrência no mercado imobiliário é grande, o profissional que investe no ambiente online e garante seu lugar tem mais chance de sair na frente.” Destaca Terra que também é professor de Marketing Digital na ESPM-SUL e PUCRS.

O Parceiros Digitais é uma plataforma online exclusiva para corretores, gratuita, onde o profissional pode trabalhar em um ambiente digital de forma autônoma, recebendo as comissões mais altas do mercado. Mais informações em www.parceirosdigitais.com.br

