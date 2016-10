Parcela inicial do salário dos servidores será de 450 reais, depositados na segunda-feira

O governo do Estado credita, nesta segunda-feira (31), R$ 450,00 para cada servidor do Poder Executivo, referentes à folha salarial de outubro. Pelos cálculos da Secretaria da Fazenda, faltam R$ 841,9 milhões para pagar a folha líquida de R$ 995,6 milhões.

Segundo o Governo do Estado, uma combinação de fatores acentuou os problemas financeiros neste mês. A quitação da folha de setembro ocorreu apenas no dia 14 (consumiu R$ 667 milhões da receita de outubro), e os depósitos para saúde e outras despesas de custeio que foram pagos praticamente na última semana do mês. Além disso, a liquidação de uma sentença que retirou R$ 52 milhões dos depósitos judiciais reduziu a margem de saque pelo governo.

Conforme a Secretaria da Fazenda, o pagamento das demais faixas (parcelas) será de acordo com o ingresso de receitas, podendo ocorrer nos próximos dias. A previsão é de que os salários estejam integralmente depositados até o dia 16 de novembro.

