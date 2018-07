Parceria beneficia formação de professores

O governo do Rio Grande do Sul assina, nesta quarta-feira (4), às 16h30min, no Palácio Piratini, um termo de cooperação com o Senac, Sebrae, Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP) e o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas para a formação de 5 mil professores e de diretores das 26 escolas agrícolas do Estado. O governador José Sartori participará do ato.

