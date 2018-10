Parceria com joias Camila Klein e lançamentos marcam celebração dos cinco anos da The Dress Casual & Party

Com vestidos para todas as ocasiões, uma das lojas mais queridas da capital dos gaúchos completa cinco anos de atividades. Para celebrar a data em grande estilo, a The Dress Casual & Party organiza uma comemoração prevista para acontecer no dia 07 de novembro, quarta-feira. Na ocasião, será anunciada a parceria exclusiva com Camila Klein, considerada uma das mais importantes artistas plásticas e designer de acessórios do país. A responsável da grife, Roberta Gepp, confirmou presença, assim como outros estilistas parceiros. Está programado um desfile para acontecer na rua Luciana de Abreu, no coração do bairro Moinhos de Vento. As sócias fundadoras da loja, empresárias Adriana Leipnitz Hertcert e Tatiana Zaffari estarão recebendo pessoalmente os convidados.

O coquetel de aniversário da loja marca o encerramento de um ano de comemorações e lançamentos. Recentemente, a loja também apresentou, o Refashion By The Dress. Ações relativas a este projeto igualmente devem ganhar destaque. Com o Refashion, a cliente que comprar o vestido ganha um leque de opções com a possibilidade de transformar, de forma personalizada, sua peça em um novo look. Aproximando-se assim, da questão do consumo consciente e do aproveitamento integral do investimento, uma economia inteligente e que, ao mesmo tempo, pode proporcionar memórias incríveis.

Outro projeto concretizado este ano foi o Vinho & Moda, traçando, num bate-papo descontraído, o paralelo entre os prazeres da moda e do vinho, como vestir-se com conforto e elegância, que pode proporcionar um bem-estar semelhante ao de experimentar um rótulo de qualidade. Estão programados, nos próximos meses, novos encontros neste sentido.

Estão previstos ainda os lançamentos de outros dois projetos, integrando as comemorações de aniversário da loja. O Stlo by The Dress, que deve apresentar linhas de roupas casuais e o Outlet On Line, trazendo peças com preços bastante competitivos.

