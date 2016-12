Parceria da Oi com HBO e Sony permite acesso ao conteúdo on demand como filmes e séries das programadoras a qualquer hora e em qualquer lugar

A Oi lançou neste mês de dezembro serviço inédito no mercado e oferece conteúdos on demand dos canais HBO/MAX, Sony e AXN paras novos clientes de qualquer combo Oi Total com banda larga fixa. A novidade foi lançada de forma faseada, iniciou no dia 7 de dezembro com projeto piloto na Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. A expectativa da Oi é expandir a oferta do serviço para toda a área de operação do seu serviço de banda larga fixa, já no já no primeiro trimestre de 2017.

“O lançamento desse novo posicionamento, que traz conteúdo relevante como feature da nossa banda larga do combo, está alinhado com a estratégia da Oi de traduzir em serviços de telecom os desejos do consumidor. Essa demanda por conteúdo é cada vez maior. Atualmente, o tráfego de conteúdo de vídeo na nossa rede já é de cerca de 60% e a tendência é de crescer ainda mais nos próximos anos. Nesse sentido, atendemos a um desejo do mercado, agregando ainda mais valor à nossa banda larga”, afirma Bernardo Winik, diretor de Varejo da Oi

A parceria entre a Oi e a HBO permite o acesso dos novos clientes do Oi Total ao conteúdo do HBO GO. A plataforma digital de entretenimento Premium da HBO oferece por meio de uma assinatura, acesso via internet ao melhor da programação dos canais HBO MAX. São mais de 2,500 títulos, sem intervalos comerciais, com o melhor conteúdo exclusivo HBO, entre eles: As Premiadas Produções Originais HBO, como Game of Thrones, Westworld, Os Sopranos, True Blood, True Detective, Band of Brothers, Roma e o conteúdo produzido pela HBO América Latina e Brasil como Mandrake, O Hipnotizador, O Negocio e Magnífica 70, Sr. Ávila, Prófugos e Capadócia. Os Inovadores e contundentes Documentários e programas especiais da HBO, os melhores e mais recentes filmes de Hollywood e o melhor do cinema internacional e independente do canal MAX, antes de sua estreia em qualquer outro serviço, além de conteúdo adulto e infantil. Também integram um catálogo exclusivo e único que oferece todas as temporadas e episódios para que o assinante possa ver as suas séries e programas preferidos do seu jeito da forma como bem desejar.

“Este lançamento, reafirma nosso compromisso de tornar o nosso conteúdo mais acessível a um número cada vez maior de brasileiros para que possam assistir o melhor da HBO como, onde e quando quiserem”, afirma Francisco Smith, Vice-presidente Executivo de Distribuição e Desenvolvimento de Meios, da HBO Latin America.

“O conteúdo exclusivo da HBO GO e a sua estratégia de lançamento no Brasil se alinharam perfeitamente aos planos da Oi, nosso parceiro há muitos anos, que acredita conosco no sucesso do serviço, visto o seu potencial no mercado”, acrescenta

Já a parceria firmada entre a Oi e a Sony Pictures Television Network permite que os novos clientes de Banda Larga dos combos Oi Total tenham acesso ao novo serviço multiplataforma destreaming on demand da programadora, o Crackle. A ferramenta, recentemente reformulada, disponibiliza conteúdo em alta definição (HD), com opções dubladas ou legendadas e sem comerciais. Nos destaques de programação figuram séries como a original e exclusiva, Preacher, produção tão aguardada da Sony Pictures Television. Outras séries conhecidas do público como Secrets & Lies, Criminal Minds, American Crime, Hannibal, Nashville, além de filmes como Thor, Toy Story 3, Malévola, Homem Aranha, Piratas do Caribe e The Avengers: Os Vingadores estrelam o novo portfólio do serviço.

“Cada vez mais o público está exigindo opções flexíveis e personalizadas de consumo. O nosso conteúdo não poderia passar longe dessa tendência. A reformulação do Crackle coloca à disposição dos nossos telespectadores um portfólio amplo e de qualidade para assistir onde, quando e quantas vezes quiser. Estamos muito felizes com esse lançamento e muito empolgados com a expansão desse novo modelo no Brasil”, comenta Alberto Niccoli, VP e GM do Canal Sony e AXN no Brasil.

A Oi TV conta com 1,2 milhões de clientes no Brasil (300 mil na Região Sul).

Comentários